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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya’da Pistten Çıkan Uçak Binaya Çarptı: 2 Ölü

- Rusya’da Pistten Çıkan Uçak Binaya Çarptı: 2 Ölü

kaza sonrası görüntü

( MOSKOVA ) - Rusya’da pistten çıkan uçak binaya çarptı: 2 ölü MOSKOVA

Yolcu Uçağı 


- Rusya’ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti’nde 43 kişinin bulunduğu yolcu uçağının pistten çıkarak binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Buryatya Cumhuriyeti’nin Nizhneangarsk Havalimanı'ndan kalkan Angara Hava Yolları'na ait An-24 tipi yolcu uçağı, acil iniş sırasında kaza yaptı. Ulan-Ude’den Nizhneangarsk’a giden 43 kişinin bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak bir binaya çarptı ve alev aldı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 pilotun öldüğü, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.
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