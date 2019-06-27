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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya’da pistten çıkan uçağın iniş anı kamerada İzle

- Rusya’da pistten çıkan uçağın iniş anı kamerada İzle

Uçağın pistten çıkma anı

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Yolcu Uçağı Kamera 


- Rusya’ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti’nde 43 kişinin bulunduğu ve 2 kişinin hayatını kaybettiği uçağın iniş anı görüntüleri ortaya çıktı. Buryatya Cumhuriyeti’nin Nizhneangarsk Havalimanı'ndan kalkan Angara Hava Yolları'na ait An-24 tipi yolcu uçağı, acil iniş sırasında kaza yaptı. Yolculardan biri uçağın iniş anını kaydetti.
Korku dolu anların yaşandığı kaza 2 kişinin ölümüne yol açtı.
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