- Rusya'da otomobile çarpan tır eczaneye daldı Haberi

-Eczanede meydana gelen hasar

-detay



( MOSKOVA ) MOSKOVA



- Rusya'da tahıl yüklü tır, aşırı hız yapınca önce bir otomobile, ardından elektrik direğine çarparak eczaneye daldı. Rusya'nın Kuban bölgesindeki Seversky şehrinin Ilsky kasabasında tahıl yüklü bir tır, caddede hızla ilerlediği sırada bir otomobile arkadan çarptı. Araç tırın çarpmasıyla yoldan çıkarken, tır ise bir elektrik direğine çarpıp yol kenarındaki eczaneye daldı. Kazada eczanede büyük maddi hasar meydana geldi. Olay yerine kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazanın sabah saatlerine doğru yaşanması ise olası bir faciayı önledi. Tır sürücüsünün ilk muayenesine göre uykusuz olduğu ancak alkol almadığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.



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