Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
- Rusya'da otomobile çarpan tır eczaneye daldı Haberi

- Rusya'da otomobile çarpan tır eczaneye daldı Haberi

Tırın otomobile çarpması

Hastane Elektrik Direği Gesi Aşırı Hız 

-Eczanede meydana gelen hasar
-detay

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya'da tahıl yüklü tır, aşırı hız yapınca önce bir otomobile, ardından elektrik direğine çarparak eczaneye daldı. Rusya'nın Kuban bölgesindeki Seversky şehrinin Ilsky kasabasında tahıl yüklü bir tır, caddede hızla ilerlediği sırada bir otomobile arkadan çarptı. Araç tırın çarpmasıyla yoldan çıkarken, tır ise bir elektrik direğine çarpıp yol kenarındaki eczaneye daldı. Kazada eczanede büyük maddi hasar meydana geldi. Olay yerine kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazanın sabah saatlerine doğru yaşanması ise olası bir faciayı önledi. Tır sürücüsünün ilk muayenesine göre uykusuz olduğu ancak alkol almadığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Hız Konusunda Birbirleriyle YarışıyorlarHız Konusunda Birbirleriyle Yarışıyorlar
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Almanyada Silahlı Saldırıda 11 Kişi ÖldüAlmanyada Silahlı Saldırıda 11 Kişi Öldü
Aslan seriyi sürdürdüAslan seriyi sürdürdü
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı