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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- Rusya’da otobüs nehre uçtu: 15 ölü Haberi

- Rusya’da otobüs nehre uçtu: 15 ölü Haberi

Olay yeri otobüsün görüntüsü

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Hastane Gesi Yolcu Otobüsü Direksiyon 


- Rusya’daki Sibirya bölgesinde bir otobüsün köprüden buz tutan nehre uçması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Rusya’ya bağlı Sibirya bölgesindeki Transbaykal’da seyir halindeki yolcu otobüsü köprüden aşağıya uçtu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 43 yolcunun bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu 15 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, aşırı buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bu nedenle otobüsün köprüden uçtuğu belirtildi. Kaza sonucu yaralanan 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, birçok yaralının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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