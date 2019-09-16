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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya’da ‘Orta Asya’nın güvenliği’ için dev tatbikat başladı

- Rusya’da ‘Orta Asya’nın güvenliği’ için dev tatbikat başladı

Askeri tatbikattan detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Tatbikat Askeri Tatbikat Askeri Birlik 


- Rusya’da yapılan askeri tatbikatta Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan ordularıyla birlikte büyük bir askeri tatbikat başladı.
Rusya’da bugün başlayan askeri tatbikat ile çok sayıda ülkelerin askeri birlikler büyük bir tatbikata başladı.
Rusya’nın yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ın askeri birlikleri tatbikatta aktif rol aldı. 21 Eylül’e kadar devam edecek olan tatbikatta ülke ordularının hava, kara, tankçı, deniz güçleri ve topçu birlikleri de tatbikatta yer aldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dün başlayan tatbikatta toplam 128 bin asker, 20 binden fazla askeri silah, 600 uçak ve 15 geminin tatbikatta kullanılmaya başlandığı belirtildi. Tatbikatın tek bir noktada yapılmadığı ifade edilen açıklamada Rusya’nın Totsky, Chebarkulsky, Yurginsky, Aleysky, Ashuluk ve Safakulevo bölgelerinin tatbikat için kullanıldığı açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatın “Merkez 2019” tatbikatı olarak isimlendirildiğini tatbikatın ana amacının Orta Asya’nın güvenliği ve Uluslararası teröre karşı mücadele olarak belirtildi. (YM-AŞ-D)
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