Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Rusya'da Müslümanlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

- Rusya'da Müslümanlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

- Bayram namazından detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti MOSKOVA

Dera Lyon Bayram Namazı Vostok 


- Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti. Rusya’da yaşayan yaklaşık 30 milyon Müslüman, Ramazan Bayramı'nda da camilere akın etti. Müslümanlar, Rusya’nın en büyük camisi olan Prospekt Mira’daki Merkez Camii, Moskova’daki tarihi Moskova Camii, Moskova Anıt Camii’nde ve Krasnodar, St. Petersburg, Vladivostok gibi yaklaşık 40’a yakın şehirde bayram namazı kıldı. Camilere akın eden Müslümanlar camilere sığmayınca binlercesi cami dışında sokaklarda namaz kıldı. Ayrıca Rusya Federasyonu’na bağlı Adigey Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Çeçenistan, Dağıstan, İnguşetya, Tataristan, Kırım, Altay gibi Müslümanların yaşadığı ülkelerde Müslümanlar bayram namazını kıldı. Müslümanların akın ettiği camilerde kılınan namazı Rusya Müftüler Konseyi canlı olarak tüm dünyaya yayınladı. Kılınan namazın ardından Müslümanlar bayramlaşırken camilerde kurulan aşevlerinde de yemek ikram edildi.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
İsrail Filistinlileri Şehit Ettiİsrail Filistinlileri Şehit Etti
TSK İdlibde Devriyelere BaşladıTSK İdlibde Devriyelere Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı