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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
- Rusya’da mühimmat deposunda patlama: 10 yaralı

- Rusya’da mühimmat deposunda patlama: 10 yaralı

patlama bölgesinden görüntüler

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Dera Mühimmat Deposu Bild Yıldırım Düşmesi Gesi 


- Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde bulunan bir mühimmat deposunda meydana gelen 2 patlama sonucu 10 kişi yaralandı. Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde bulunan Krasnoyarsk Krayı’ndaki askeri alanın içinde bulunan bir mühimmat deposunda kısa aralıklar ile 2 patlama meydana geldi. Patlamalarda toplam 10 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, mühimmat deposunun bulunduğu Kamenka köyünde 20 kilometrelik alanda hasar oluştuğunu bu nedenle patlamanın hemen ardından bölgeye yakın yerleşim yerlerinde bulunan 16 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı adına çalışan tesisin ruhsatının iptal edildiği bildirilirken yaşanan patlamanın sebebinin ise ilk bulgulara göre yıldırım düşmesi olduğu kaydedildi.
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