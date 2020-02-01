Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya'da meteor roket şeklinde düştü

- Rusya'da meteor roket şeklinde düştü

Meteor düşmesinden detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Sosyal Medya Bilim Adamları Gökyüzü İlginç Görüntü Meteor Yağmuru 


- Rusya’da meteor düşme sırasında adeta bir rokete dönüştü. Rusya’nın Sverdlovsk, Tümen, Omsk, Chelyabinsk, Kurgan ve Urallar bölgelerinde dün gece meteor yağmuru olacağına dair bilim adamlarının duyurusundan sonra birçok gözlemci bu bölgelerde gökyüzünü görüntüledi. En ilginç görüntüyü ise Urallar bölgesine giden ‘Starvisor’ isimli grup yakaladı. Gökyüzü gözlemleri yapan ekip gece boyunca gökyüzündeki hareketleri kayıt altına aldı. Son olarak büyük bir meteorun düşüşünü görüntüleyen ekip güzel görüntülere ulaştı. Büyük bir meteorun düşmesi sırasında küçük bir parlaklıktan zemine inerken adeta bir roket görüntüsünü andırdığı görüntüler ekip tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Rus basını dahil görüntüleri birçok kurum ve kişi paylaşınca bu güzel görüntülere herkes tanıklık etmiş oldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı