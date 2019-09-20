Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Rusya'da “Merkez-2019” tatbikatı devam ediyor - ORENBURG

Rusya'da “Merkez-2019” tatbikatı devam ediyor - ORENBURG

- Tatbikattan detaylar - Rusya ’nın güneyinde 8 ülkeden 128 bin askerin katıldığı Merkez - 2019 askeri tatbikatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile takip ettiMOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ’nın güneyinde yapılan “Merkez - 2019” askeri tatbikatını izledi.Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinde Donguz poligonundaki tatbikatın ana etabını Putin ile birlikte Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da takip etti. Ayrıca Putin ve Ceenbekov, tatbikat bölgesinde incelemelerde bulundu.Putin, tatbikatı terörle mücadele dahil öngörülemeyen durumlara karşı ordunun hazırlığı olarak nitelendirdi.16 Eylül’de başlayan Merkez - 2019 tatbikatı Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay, Kemerovo bölgelerinde yapılıyor.Tatbikatta Rusya , Çin, Pakistan, Kırgızistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan’dan 128 bin asker, 20 binden fazla savaş teçhizatı, yaklaşık 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 200'ü aşkın tank ve 15'e yakın savaş gemisi yer alıyor.Merkez - 2019 tatbikatı 21 Eylül'de sona erecek.

Terörle Mücadele İnsansız Hava Aracı Savaş Gemisi Askeri Tatbikat Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
İstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonuİstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonu
İstanbulda Paralel Yapı Operasyonuİstanbulda Paralel Yapı Operasyonu
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı