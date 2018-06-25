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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya'da kedileri zift kovasının içerisine attılar

- Rusya'da kedileri zift kovasının içerisine attılar

kedilerin kovadaki hali

( SOÇİ ) SOÇİ

Sosyal Medya Akalan Kamera Hayvan Hayvanat Bahçesi 


- Rusya’nın Nadhodka şehrinde zift kovasına atılan iki kediden biri tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Rusya’nın Nadhodka şehrinde yaşayan bir kişi, evinin çevresinden bazı sesler gelmesi üzerine baktığında iki kedinin ziftli kovanın içine atıldığını ve kovanın ters çevrildiğini görerek polisi aradı. Olay yerine ulaşan polisler ve haberi duyan hayvanseverler hemen kurtarma çalışmalarına başladı.
Kediler kova ile birlikte veteriner kliniğine götürüldü. Yapılan çalışmada kedinin biri canlı olarak kurtarılırken, diğer kedi öldü. Rusya’da görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra halktan büyük tepkiler geldi. Polis vahşeti gerçekleştirenleri aramaya başladı.
Çevredeki tüm güvenlik kameraları taranıyor. Diğer taraftan kurtulan ve ‘Kutsika’ adı verilen kedi tedavi altına alındı. Kısmi felç geçiren kedinin tedavisi sonrası hayvanat bahçesine götürüleceği öğrenildi. Rus polisi, yaptığı araştırmalar sonucunda olayın tamamen kasıt olduğunu ve suçluların yakalanacağını duyurdu.
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