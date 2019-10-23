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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti

- Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti

Araçların kaza anından detaylar

Hastane Kamera Öğretmen Şili 

-Yayaların araçların altında kaldığı andan detaylar

(ST. PETERSBURG) ST. PETERSBURG

- Rusya’nın Petersburg şehrinde çarpışan 2 araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezdi. O anların kameralar tarafından kaydedildiği kazada 12 kişi yaralandı. Rusya’nın St. Petersburg şehrinin Lermontovsky caddesinde Kırgızistan vatandaşı Sukhbatullo Kırgızbaev ile Moskova’da okul öncesi öğretmeni olan Nadezhda Ilyina’nın araçları çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle birlikte yolda savrulan araçlar, trafik lambalarının yeşili gösterdiği bu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezip geçti. Kazada yaralanan sürücüler ve 10 kişi hastanelere kaldırıldı. Tedavi görenlerden bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntüleri dehşet anlarını an be an kaydederken, kazayla ilgili bölge savcılığı soruşturma başlattı.
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