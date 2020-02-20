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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya'da kaza yapan araçlar üst üste çıktı İzle

- Rusya'da kaza yapan araçlar üst üste çıktı İzle

- Moskova’daki kazadan detaylar

Sosyal Medya Bild Gesi İlginç Görüntü Başkent 

-- Sibirya’daki kazadan detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’da iki şehirde aynı gün yaşanan trafik kazalarında araçlar üst üste çıktı. Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşanan kazada Krasnogorsk şehrine bağlanan Novorizhskoe kara yolunda bir araç, iki aracın arasında kaldı. Arkadan gelen aracın vurmasıyla birlikte öndeki araca çarpan otomobil, aracın üstüne çıktı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili bölge trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Rusya’nın Sibirya bölgesinde yaşanan kazada ise 2 araç yolda ilerlerken aynı anda yoldan çıkıp bir ağaca çarptı. Arkadan gelen araç öndeki aracın üstüne çıkarak durabildi. Her iki kazanın görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
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