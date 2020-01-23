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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya'da kar fırtınası görüntülendi İzle

- Rusya'da kar fırtınası görüntülendi İzle

Kar tsunamisinin kenti kaplama anından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Sosyal Medya Kar Fırtınası Tsunami Kar Yağışı 


- Rusya’da bir kentin üzerine dalga dalga bulutlar ile gelen kar fırtınası müthiş görüntüler ortaya çıkardı. Rusya’nın Tver şehrinde dün başlayan kar yağışı sırasında şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Şehirde parçalı bulutlu bir hava hakimken öğle saatlerinde bir anda büyük bir bulut kütlesi belirdi. Yavaş yavaş kentin üzerine gelen bulutlar yaklaşık 40 saniyede tüm şehrin üzerini kaplayarak büyük bir kar yağışı başlattı. Kar yağışı bir anda tüm kent üzerinde hakim oldu. Yaşanan ilginç doğa olayını görüntüleyen bir aile görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Rus medyası görüntüleri paylaştıktan sonra görüntüler en çok izlenenler arasına girdi.
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