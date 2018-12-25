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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Rusya'da Feci Kaza: 6 Ölü Haberi

- Rusya'da Feci Kaza: 6 Ölü Haberi

Araçlardan cesetlerin çıkarılma görüntüleri

( KRASNODAR ) - Rusya'da feci kaza: 6 ölü KRASNODAR

Trafik Kazası Gesi 


- Rusya’nın Krasnodar şehrinde yaşanan trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunan 6 kişi hayatını kaybetti. Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Temyuk şehrinde sabah saatlerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazadan sonra bölgeye ulaşan itfaiye ve Acil Durum Bakanlığı ekipleri araçların içerisindekileri kurtarmaya çalıştı. Kurtarma çalışmalarında her iki araçta bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu tüm cesetleri araçlardan çıkardı. Bölgede bulunan yolun çift şeritli olmaması ve çok virajlı olması nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Yaşanan feci kaza nedeniyle bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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