- Rusya'da Elektrik Santralinde Yangın

- Rusya'nın batısında bir elektrik santralinde yangın çıktı. Rusya'nın batısındaki Mityiscsi kentinde bir elektrik santralinde yangın çıktı. Elektrik santralinden alevler yükselirken, gökyüzünü duman kapladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangının, santraldeki bir benzin bidonunun alev alması nedeniyle meydana geldiği belirtildi. (YK-SO-D)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım