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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya'da Elektrik Santralinde Yangın

- Rusya'da Elektrik Santralinde Yangın

Yangın görüntüleri

( MOSKOVA ) - Rusya'da elektrik santralinde yangın MOSKOVA

Elektrik Santrali Gökyüzü Benzin Yangına Müdahale 


- Rusya'nın batısında bir elektrik santralinde yangın çıktı. Rusya'nın batısındaki Mityiscsi kentinde bir elektrik santralinde yangın çıktı. Elektrik santralinden alevler yükselirken, gökyüzünü duman kapladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangının, santraldeki bir benzin bidonunun alev alması nedeniyle meydana geldiği belirtildi. (YK-SO-D)
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