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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya'da devrilen elektrik direğini kaldırmaya çalışan köylüler canından oluyordu İzle

- Rusya'da devrilen elektrik direğini kaldırmaya çalışan köylüler canından oluyordu İzle

Köylülerin devrilen elektrik direğini kaldırma çalışması

Sosyal Medya Elektrik Direği Kamera Kar Yağışı 

-Elektrik direğinin tekrar devrilmesi

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektriksiz kalan köylüler bir araya gelerek devrilen elektrik direğini kaldırmaya çalıştı. Köylüler bu sırada devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Tsumilukh şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direği devrildi. Köylüler elektrikleri kesilince bir araya gelerek devrilen direği tekrar yerine koymak istedi. Yaklaşık 10 kişi köylü, elektrik direğini kaldırmaya çalıştı. Elektrik direği tam yerine oturmak üzereyken olduğu yerde yine devrildi. Elektrik direğine gücü yetmeyen köylüler, devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Köylülerin elektrik direğini yerine koyma çabaları başka bir köylü tarafından kamera ile kaydedilirken yaşanan kazada bazılarının hafif derecede yaralandığı belirtildi. Görüntüleri sosyal medyada yayınlayan köylüler, elektrik şirketlerinin bölgeyle ilgilenmediğini, bu nedenle halkın kendi imkanlarıyla sorunları gidermeye çalıştığını belirtti.

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