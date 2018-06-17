- Rusya'da Dehşet Verici Kaza



- Rusya’nın Krasnodar şehrinde yaşanan trafik kazasının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Rusya’nın Krasnodar şehrinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazası akıllara durgunluk verdi. Karşı şeritten gelen İnfiniti marka lüks araç ile kendi şeridinde normal seyirde giden Daewoo Nexia çarpıştı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktığında ise gerçek ortaya çıktı. Karşı yönden gelen İnfiniti marka araç aşırı hız ve hatalı sollama yaparken kendi şeridinde ilerleyen Daewoo marka araca çarptı. Araç yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Daewoo marka aracın sürücüsü araca sıkışırken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri saatlerce sürücüyü aracın içerisinden çıkarmaya çalıştı. Çıkarılan sürücünün kaza sırasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. İnfiniti marka aracın sürücüsü hafif yaralanırken, tedavisi tamamlanınca gözaltına alınarak hakkında işlem başlatılacak.

