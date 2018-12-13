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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya’da DEAŞ Operasyonu: 27 Gözaltı

- Rusya’da DEAŞ Operasyonu: 27 Gözaltı

-FSB’nin gece yarısı operasyonları

( MOSKOVA ) - Rusya’da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı MOSKOVA

Leman Ara Transfer Başkent Terör Örgütü Irak 


- Rus istihbaratı FSB, Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütlerine eleman ve finansman sağladığı tespit edilen kişilere yönelik 4 farklı eyalette eş zamanlı operasyon düzenlerken 27 zanlıyı da gözaltına aldı. Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), DEAŞ terör örgütüne finansman ve eleman desteği sağlama şüphesiyle takip ettiği kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Moskova, Çeçenistan, Dağıstan ve İnguşetya gibi Rusya’nın çeşitli bölgelerinde yapılan operasyonlarda 27 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 20’si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. DEAŞ’a 38 milyon ruble aktarılmış Eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin İnguşetya, Dağıstan ve Çeçenistan uyruklu olduğu açıklandı. Tutukluların topladıkları 38 milyon ruble (3 milyon TL) değerindeki para yardımını bankalar üzerinden Suriye’deki örgüte aktardıkları tespit edildi. Örgüt üyelerinin adreslerine yapılan operasyonda örgüte yönelik çok sayıda doküman, silah ve para transferlerinin gerçekleştiğine dair banka dekontları da ele geçirildi. Operasyonların ardından ceza davalarının açıldığı da öğrenildi. Olayla ilgili FSB’nin operasyonlarının süreceği kaydedildi.
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