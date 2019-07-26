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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Rusya'da Çocuk Parkında 20 Bıçak Darbesiyle Cinayet İzle

- Rusya'da Çocuk Parkında 20 Bıçak Darbesiyle Cinayet İzle

adamın parka gelmesi

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-oradan uzaklaşması
-detay

( MOSKOVA ) - Rusya'da çocuk parkında 20 bıçak darbesiyle cinayet MOSKOVA

- Rusya’da çocuğunu parka götüren kadın oturduğu bankta saldırıya uğradı. 20 yerinden bıçaklanan kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Noginsk bölgesinde bulunan Lesnaya Caddesi'nde 4 yaşındaki kız çocuğunu parka götüren Natalya B., bir banka oturdu. Çocuğunu izleyen 25 yaşındaki annenin arkasından yaklaşan şapkalı şahıs, bir anda kadının yanına oturdu. Artem S. (38) adlı şahıs kadının sırtından tutarak cebinden çıkardığı bıçakla kadını bıçakladı. Saldırgana direnemeyen kadın bir süre sonra yere yığıldı. Bu sırada parkta oyun oynayan çocuklar korkuyla kaçışmaya başladı.
Büyük paniğin yaşandığı parkta aileler de çocuklarını kucaklarına alıp kaçmaya çalıştı. Evlilik teklifini reddetti diye Moskova Savcılığının olayla ilgili yaptığı ilk araştırmada, genç kadının bir evlilik yaptığı ve bu evlilikten bir kız çocuğu olduğu, bir süre sonra eşinden ayrıldığı öğrenildi. Yaşanan bu ayrılıktan sonra Artem S. ile kısa süreli ilişki yaşayan kadının şahsın evlilik teklifini reddederek ilişkisini bitirdiği öğrenildi. Cinayeti reddedildiği için işlediği değerlendirilen zanlı, parktan 50 kilometre uzakta polisten kaçarken yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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