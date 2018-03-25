Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
- Rusya'da AVM yangını: 5 ölü

- Rusya'da AVM yangını: 5 ölü

yanan bina

Alışveriş Bild Alışveriş Merkezi 

-detay

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya'nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 4’ü çocuk 1’i kadın 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Kemerovo şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 4’ü çocuk 1’i kadın 5 kişi hayatını kaybetti. "Kış Gilası" adındaki alışveriş merkezinde çıkan yangında 30 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.
Rusya basınına, yangında 35 kişinin kaybolduğuna dair haberler yansıdı. Rusya Araştırma Komitesi Bölgesel Temsilcisi Svetlana Petrenko, kayıp haberinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla araştırmaların sürdüğünü duyurdu.
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı