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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Rusya'da 'Armiya-2019' forumu başladı (2) - MOSKOVA

Rusya'da 'Armiya-2019' forumu başladı (2) - MOSKOVA

Rusya'da "Armiya - 2019" forumu başladı (2) - MOSKOVA - Tatbikattan görüntüler - S - 400 füze savunma sisteminin görüntüsüMOSKOVA (AA) - Rusya'da aralarında S - 400 hava savunma füze sisteminin de sergilendiği 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya - 2019" başladı.
Rusya Savunma Bakanlığının organizasyonuyla Kubinka şehrinde yapılan Armiya - 2019 forumu kapsamında askeri - teknik malzemelerinin sergilendiği fuar düzenlendi.
Fuarda, Rusya Savunma Sanayisine ait ağır ve hafif silahlar katılımcıların ilgisine sunulurken, Rus ordusunun kullandığı S - 400 ve S - 300 hava savunma füze sistemleri, Pantsir - S kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemleri, tanklar, insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçakları sergilendi.Yaklaşık bin 300 işletmenin 27 binden fazla askeri teknik ürününü tanıttığı fuarda, aralarında Türkiye, Azerbaycan, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin savunma sanayisinden de örnekler gösterildi.Forumun açılışında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya'da bilimsel teknik süreç de dahil olmak üzere, savunma sanayisinin engellenmesine yönelik uygulanan yaptırımlara rağmen, savunma sanayisindeki işletmeler ayakta durabilmiş ve gelişmiştir." dedi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, fuardaki Türk stantlarını ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.Yaklaşık 120 ülkeden askeri heyetin katıldığı fuar, 30 Haziran'a kadar açık kalacak.

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