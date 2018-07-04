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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Rusya'da Araç Yayaların Arasına Daldı: 1 Ölü, 5 Yaralı

- Rusya'da Araç Yayaların Arasına Daldı: 1 Ölü, 5 Yaralı

kaza anı güvenlik kamerası

( SOÇİ ) - Rusya'da araç yayaların arasına daldı: 1 ölü, 5 yaralı SOÇİ

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Rusya’nın Soçi kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Rusya’nın Soçi kentinde direksiyon başında uyuduğu iddia edilen sürücü, karşı şeride geçerek kaldırıma çıkıp yayaların arasına daldı. Yayaları ezip geçen araç, korkuluğu aşıp başka bir otomobile çarptı. Kazada 63 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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