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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya'da Ambulans İle Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Ölü İzle

- Rusya'da Ambulans İle Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Ölü İzle

Kurtarma çalışmalarından detaylar

( KRASNODAR ) - Rusya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 ölü KRASNODAR

Hastane Bild Gesi 


- Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Labinsk şehrinde otomobil ile ambulans çarpıştı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Labinsk şehri Nekrasovskaya Stanitsa köyü yakınlarında sabah 06.00 sıralarında bir otomobil ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı. Kazada ambulansın ön kısmı tamamen ezildi, otomobil ise tümüyle parçalandı. Kazada otomobilin içerisinde bulunan 2’si çocuk toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Ambulansta şoför, doktor ve hemşireden oluşan 3 personelin yanı sıra ambulansla hastaneye nakledilen hasta ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken otomobilin içerisinde sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarıyla araçtan çıkarılabildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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