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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- Rusya’da ACM’nin Yandığı Kemerovo Bölgesinin Valisi Tuleyev İstifa Etti İzle

- Rusya’da ACM’nin Yandığı Kemerovo Bölgesinin Valisi Tuleyev İstifa Etti İzle

Tuleyev istifasını yayınladığı video

( MOSKOVA ) - Rusya’da AVM’nin yandığı Kemerovo bölgesinin valisi Tuleyev istifa etti MOSKOVA

Alışveriş İstifa Protesto Gesi Alışveriş Merkezi 


- Rusya'da 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM yangınının yaşandığı Kemerovo bölgesinin valisi Aman Tuleyev istifa etti. Rusya’da AVM faciasının yaşandığı Kemerovo bölgesinin valisi Aman Tuleyev, gönüllü olarak görevinden istifa etti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kendi isteğiyle görevinden ayrılan Tuleyev’in istifa dilekçesini sunduğu belirtildi. Tuleyev, istifası ilgili yayınladığı bir videoda elinden geleni yaptığını söyleyerek, bu kadar ağır bir yük altında görevde kalamayacağını ve istifasının en doğru seçenek olduğunu söyledi.

Facianın ardından Kemerovo'da düzenlenen protestolarda göstericiler Tuleyev'in istifasını istemişti. Aman Tuleyev'in 1997'den beri Kemerovo bölgesinde yürüttüğü valilik görevi, normal şartlar altında 2020'de sona erecekti. Kemerovo'daki 4 katlı alışveriş merkezinde meydana gelen yangında, 41'i çocuk toplam 64 kişi hayatını kaybetmişti.
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