- Rusya’da ACM’nin Yandığı Kemerovo Bölgesinin Valisi Tuleyev İstifa Etti



- Rusya'da 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM yangınının yaşandığı Kemerovo bölgesinin valisi Aman Tuleyev istifa etti. Rusya’da AVM faciasının yaşandığı Kemerovo bölgesinin valisi Aman Tuleyev, gönüllü olarak görevinden istifa etti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kendi isteğiyle görevinden ayrılan Tuleyev’in istifa dilekçesini sunduğu belirtildi. Tuleyev, istifası ilgili yayınladığı bir videoda elinden geleni yaptığını söyleyerek, bu kadar ağır bir yük altında görevde kalamayacağını ve istifasının en doğru seçenek olduğunu söyledi.



Facianın ardından Kemerovo'da düzenlenen protestolarda göstericiler Tuleyev'in istifasını istemişti. Aman Tuleyev'in 1997'den beri Kemerovo bölgesinde yürüttüğü valilik görevi, normal şartlar altında 2020'de sona erecekti. Kemerovo'daki 4 katlı alışveriş merkezinde meydana gelen yangında, 41'i çocuk toplam 64 kişi hayatını kaybetmişti.

