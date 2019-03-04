Rusya Başbakanı Medvedev Bulgaristan'da - SOFYA

- Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'in gelişi - Medvedev'in konuşması - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un konuşması - DetaylarSOFYA (AA) - Bulgaristan'ın ABD'den F - 16 tipi savaş uçağı almayı planladığına işaret eden Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, "Savaş uçakları her yerden gelebilir, önemli olan doğal gazın gelmesi ve enerji santrallerin çalışabilmesi." dedi.
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