Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Rusya Antarktika’da Füze Sistemini Başarıyla Test Etti

- Rusya Antarktika’da Füze Sistemini Başarıyla Test Etti

Füze denemesinden detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya Antarktika’da füze sistemini başarıyla test etti MOSKOVA

Savunma Sistemi Füze Denemesi Harekete Geç Kış Mevsimi Füze Sistemi 


- Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya için hayati öneme sahip olan Arktik bölgesinde kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Rusya’nın kış mevsiminde sert iklimiyle bilenen Astrahan bölgesinin Kapustin Yar poligonunda testini başarıyla gerçekleştirdiği Tor-M2DT kısa menzilli hava savunma sistemini Antarktika’da bulunan Arktik bölgesinde de başarıyla test etti. Özellikle Antarktika’da Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Danimarka, İzlanda, Norveç, İsveç ve Finlandiya arasındaki hakimiyet mücadelesinde en ön safta bulunan ve bölge sahillerinin yüzde 65’ine sahip olan Rusya kendisine olan tehlikelere karşı bölgede silahlanma çalışmalarına devam ediyor. 2017 yılında Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninde görücüye çıkan, geçtiğimiz yıl Rusya’nın Astrahan bölgesinde test edilen ve test başarıyla tamamlandıktan sonra Antarktika’daki Arktik bölgesinde son denemelerin yapılması hedefi konulmasından sonra harekete geçen Rusya, son testin de başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı görüntülerde bilgiler verilerek füzelerin Arktik bölgesine konuşlandırılacağı açıklandı. Aktif elektronik karşı tedbir koşullarında görevini başarıyla yerine getirme yeteneğine sahip sistem, aynı anda 4 hedefi vurabiliyor.
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
İsrail Filistinlileri Şehit Ettiİsrail Filistinlileri Şehit Etti
TSK İdlibde Devriyelere BaşladıTSK İdlibde Devriyelere Başladı
YPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı YaptıYPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı Yaptı
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı