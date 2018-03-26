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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Rüşvet iddiasına yönelik operasyon - İSTANBUL

Rüşvet iddiasına yönelik operasyon - İSTANBUL



: - Operasyon anı İstanbul 'da rüşvet iddiasına yönelik operasyon - Hakkında vergi incelemesi olan firmadan rüşvet almak istediği öne sürülen vergi müfettişi ile rüşvet vereceği iddia edilen kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vergi müfettişinin, vergi incelemesi olan bir inşaat firmasından rüşvet alacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Polis ekiplerince, Eyüp'te düzenlenen operasyonda, vergi müfettişi D.Y. ile şirket yöneticisi F.T. ve B.O. yakalandı. Şüphelilerle birlikte poşet içerisinde 250 bin lira ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y. ve F.T. tutuklanırken, B.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan İnşaat Firması Rüşvet Operasyonu Müfettiş 

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