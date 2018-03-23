Rusların Putin sevinci - ANTALYA İzle

- Kemer'den genel görüntü - Sahilde güneşlenenlerden detay - Kemer'de yaşayan Rus vatandaşları ile röportaj - Putin'in, Rusya Devlet Başkanlığı zaferi, Antalya 'nın Kemer ve Alanya ilçelerinde yaşayan Rus vatandaşlarını da sevindirdi - Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Gündüz: - "Putin, uluslararası bir politikacı. Rusya'nın menfaatlerini koruyup gözetirken, sosyal reformlarla da Rus vatandaşlarını mutlu etti" - Kemer'de yeminli tercümanlık yapan Daria Özökten: - "Seçimler tahmin ettiğimiz gibi sonuçlandı. Rusya için hayırlısı olsun. İnşallah güzel olacak. Biz burada Türkler ve Ruslar ile yan yana oturuyoruz. Biz artık bir olduk. Putin iyi bir lider"ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT / YUNUS İÇEN - Putin'in, Rusya Devlet Başkanlığı zaferi, Antalya 'nın Kemer ve Alanya ilçelerinde yaşayan Rusları da mutlu etti. Antalya 'nın Alanya ve Kemer ilçelerinde yaşayan ve 10 Mart'ta kurulan sandıkta oy kullanan Rus vatandaşları, AA muhabirlerine Vladimir Putin'in 4. kez kazandığı devlet başkanlığı seçimleri hakkında değerlendirmede bulundu.Devlet başkanlığı seçimi için Türkiye'deki yaklaşık 6 bin Rus vatandaşının oy kullandığını belirten Alanya Rus Eğitim Ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, Vladimir Putin'in büyük bir farkla seçimi kazandığına dikkati çekti.Gündüz, Putin'in Rusya'nın dış politikasını iyi yürüttüğünü, ekonomisini güçlendirdiğini söyledi.
Bu yüzden de Rus vatandaşlarının büyük çoğunluğunun Putin'e oy verdiğini ifade eden Gündüz, "Putin, sadece ekonomi alanındaki gelişmelerden tekrar seçilmedi. Bu çok büyük etken olsa da Putin, uluslararası bir politikacı. Rusya'nın menfaatlerini koruyup gözetirken, sosyal reformlarla da Rus vatandaşlarını mutlu etti ve Rusya uluslararası arenada önemli bir ülke oldu." dedi. Gündüz, Rusya'nın askeri ve dış politikasını Putin'in iyi koruduğunu vurguladı.Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu ifade eden Gündüz, Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları olarak da bu ilişkilerin iyi olması için çalıştıklarını kaydetti. Putin ve Erdoğan'ın çok iyi işler yaptığını dile getiren Gündüz, "Bizler iki ülke arasındaki diyaloğun daha da gelişeceğine inanıyoruz. İki ülke arasındaki kültürel etkileşim artacak. Bu diyaloğun gelişmesi burada yaşayan Rus vatandaşları için de çok iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu. - "Rusya'ya gitmeden oy kullanmak güzel"Kemer'de 7 yıldır yaşadığını belirten bir çocuk annesi 39 yaşındaki Yanina Dönmez, Rusya'ya gitmeden oy kullanabilmesinin güzel olduğuna dikkat çekti. Dönmez, Rusya Federasyonu Antalya Konsolosluğuna böyle bir hizmet sağladığı için teşekkür etti.Oturduğu Kemer'de oy kullanabilmesinin büyük kolaylık olduğunu belirten 32 yaşındaki İrina Krasnova, "Oyumu Putin'den yana kullandım. Tekrar başkanımız seçilmesinden dolayı mutluyum. Onu çok seviyorum. Rusya ve Türkiye dost ülke çünkü Türkiye'de yaşayan Rus sayısı çok fazla. Bundan sonra iki sadık dost olarak kalacağız." dedi. Kemer'de 16 yıldır yeminli tercümanlık yapan 3 çocuk annesi Daria Özökten ise şöyle konuştu:"İlk defa Kemer'de oy kullandım. Konsolosluğumuza teşekkür ederim. Bu bizim için fırsattı. Seçimler tahmin ettiğimiz gibi sonuçlandı. Rusya için hayırlısı olsun. Putin, uzun zamandır Rusya'nın önderidir. İnşallah güzel olacak. Biz burada Türkler ve Ruslar ile yan yana oturuyoruz. Biz artık bir olduk. Putin iyi bir lider."Uzun süredir Kemer'de yaşayan iki çocuk annesi 42 yaşındaki Olga Özkan ise oyunu Türkiye'de kullanmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Seçimleri Putin'in yeniden kazanmasına sevindiğini belirten Özkan, bu sonucun Rusya için hayırlı olmasını diledi.Özkan, Kemer'e "Küçük Moskova" denildiğini anımsatarak, Rusların Kemer'e gelmesinden dolayı da ayrıca memnuniyet duyduğunu kaydetti.