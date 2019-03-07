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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Ruslar Suriye'de İran yerine İsrail tarafını tercih etti' - TAHRAN İzle

'Ruslar Suriye'de İran yerine İsrail tarafını tercih etti' - TAHRAN İzle

"Ruslar Suriye'de İran yerine İsrail tarafını tercih etti" - TAHRAN - Tahran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Zibakelam ile röportajİranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, Rusların Suriye'de İran yerine İsrail tarafını tercih ettiğini ve İran için Suriye'de gelecek görmediğini söyledi.

İran'ın önde gelen aydınlarından Tahran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zibakelam, Rusya ile İsrail'in "Suriye Çalışma Grubu" kurulması konusunda anlaşmasını ve bunun İran'a etkisini AA muhabirine değerlendirdi. Tahran yönetiminin gelecekte Suriye'de askeri varlık olarak çok fazla yerinin olmayacağı görüşünü paylaşan Zibakelam, "İran'ın Suriye'deki rolü askeri açıdan daha fazla istişari ve sembolik düzeyde kalacaktır. İran Suriye'de daha ziyade imar, ülkenin yeniden inşası ve buna benzer çalışmalarda rol oynayacaktır." dedi.
Zibakelam, İsrail'in son zamanlardaki İran mevzilerine yönelik saldırılarını hatırlatarak, "İsrailliler İran'ın Suriye'deki askeri varlığını hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini ortaya koydu. Ruslar da Suriye'de İran ile İsrail arasında İsrail tarafını tercih ettiklerini gösterdi. O yüzden Suriye'de İran için bir gelecek göremiyorum." diye konuştu.

İran Kelam Muhabir İsrail Saldırı 

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