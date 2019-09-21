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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Rus Ve Rejim Saldırıları Sonucu Hastaneler Yeraltına Taşındı

- Rus Ve Rejim Saldırıları Sonucu Hastaneler Yeraltına Taşındı

Hastane detayları

Hava Saldırısı Muhalifler Ameliyat Saldırı Sağlık Görevlisi 

-röpler

( İDLİB ) - (Özel) Rus ve rejim saldırıları sonucu hastaneler yeraltına taşındı İDLİB

- Rusya ve Esad rejiminin Suriye’deki sağlık merkezlerini hedef aldığı saldırılar sonucu Suriye’nin İdlib kentindeki birçok hastane yeraltına taşındı. Suriye'de Rusya ve Esad rejiminin saldırılarında sivillerin yanı sıra hastaneler de hedef alınıyor. Suriye’de 8 yıldır devam eden savaş nedeniyle İdlib’deki hastaneler yeraltına taşındı. Yeraltı hastaneleri, saldırılarda yaralanan ve tedaviye ihtiyacı olanlara hizmet veriyor. İdlib’de hastaları ve savaşta yaralananları tedavi ettirmek isteyen muhalifler, daha korunaklı olduğu için yeraltındaki hastaneleri tercih ediyor. Esad rejimi ve destekçisi Rusya’nın hava saldırılarında onlarca sağlık merkezi ve hastane yıkılırken, İdlib’e bağlı Al Atarib kasabasında yeraltındaki hastane görüntülendi. Yaklaşık 9 bin kişiye hizmet veren hastanede 14 bölüm ve 75 sağlık görevlisi bulunuyor. İHA’ya açıklama yapan Al Atarib’teki hastanelerin Genel Müdürü Ömer Hallak, “Esad rejimi ve Rus savaş uçakları 2016 yılında Al Atarib Hastanesine hava saldırısı düzenledi.
Daha sonra hasta ve yaralılara tedavi sağlayacak yeraltında korunaklı bir hastane kurduk” ifadelerini kullandı. Hastanede tüm hizmet ve müdahalenin yapıldığını belirten Hallak, “Hastane 24 saat çalışıyor ve kardeşlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.
Al Atarib Hastanesinde tedavi gören bir hasta da şunları söyledi: “Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hava saldırısı nedeniyle yerüstünde hastane kalmadı. Onun için ben ameliyat olmak için buraya geldim.” Doktor Mustafa Bekur ise “İdlib ve Halep kentlerinde devam eden saldırılarda 15 sağlık merkezi yıkıldı. Saldırıların bir an önce durdurulmasını temenni ederiz” diye konuştu.

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