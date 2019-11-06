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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Rus uçaklarından Halep'e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

- Rus uçaklarından Halep'e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Saldırı gerçekleştirilen bölge

( HALEP ) HALEP

Hava Saldırısı Hastane Rejim Saldırı Sivil Savunma 


- Rus uçaklarının Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus uçakları Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesine hava saldırısı düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, saldırı sonucu 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırı sonucu bölgede 5 evin yıkıldığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
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