- Rus Uçak Filosu Venezuela'ya Geldi İzle



- Rusya Hava Kuvvetlerine ait nükleer bomba kapasiteli iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağı askeri tatbikat kapsamında Venezuela’ya geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Venezuela’nın başkenti Karakas’ın Maiquetia Havalimanı'na indiğini duyurdu. Açıklamada, nükleer bomba kapasiteli iki Tu-160 model uçağın yanı sıra bir An-14 nakliye uçağı ve bir de Il-62 uzun menzilli yolcu uçağının havalimanına indiği aktarıldı. Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, uçakların Atlas Okyanusu ile Barents Denizi ve Norveç ile Karayip denizleri üzerinden yapılan tatbikat kapsamında Venezuela’ya geldiği bilgisi verilirken, Venezuela’da ne kadar kalacakları açıklanmadı. Rus uçakları havalimanında Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez tarafından karşılandı. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicols Maduro geçen hafta Rusya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, iki ülke arasında 6 milyar dolardan fazla yatırım anlaşması imzalanmıştı. Ayrıca iki ülke arasında silahların bakım ve onarımı için de bir sözleşme yapılmıştı.

