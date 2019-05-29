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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Rus Sürücü Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

- Rus Sürücü Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

Sürücünün çektiği görüntülerden detaylar

( MOSKOVA ) - Rus sürücü ölümden kıl payı kurtuldu MOSKOVA

İnşaat Malzemesi Başkent Cep Telefonu Mobese Mobese Kameraları 


- Rusya’da seyir halindeki otomobile öndeki kamyonun kasasından düşen bir demir şoför koltuğuna saplandı, sürücü ölümden kıl payı kurtuldu. Rusya’ya bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Barnaul’da seyir halindeki bir otomobilin önünde inşaat malzemesi taşıyan kamyondan demir düştü. Kamyonun kasasından fırlayan demir otomobilin sürücüsünün koltuğuna saplandı. Demirin fırladığını fark eden sürücü ani bir hareketle kafasını çekerek demirin kafasına saplanmasını önledi. Olayın şokunu üzerinden atmaya çalışan sürücü cep telefonunun kamerasıyla çektiği görüntüleri paylaşarak, takipçilerine yaşam ile ölüm arasında kaldığını söyledi.

Sürücünün görüntüleri internette paylaşmasının ardından görüntü devlet organlarına kadar ulaştı. Bölge savcılığı olayla ilgili mobese kameralarının araştırılmaya başlandığını, kamyonun tespit edilip sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.
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