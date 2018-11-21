Rus sporculardan metrelerce yüksekten nefes kesen atlayış...Kuş gibi havada süzülen sporcular drone ile görüntülendi

-Yabancı ekstrem sporcularının gözdesi olan "Sakin Kent Uzundere"nin tanıtım videosu

-Ekstrem sporcularının nefes kesen atlayışları



( ERZURUM -ÖZEL) - "Sakin Kent Uzundere" yabancı ekstrem sporcularının gözdesi oldu ERZURUM



- "Sakin Kent Uzundere" yabancı ekstrem sporcularının gözdesi oldu. Rusya’dan Türkiye’ye gelen 9 ekstrem sporcusu, ilçede daha önce belirlenen yüksek sıradağlardan görenlerin adeta nefesini kesen serbest uçuş ve paraşütle atlama gerçekleştirdi. Erzurum'un Uzundere ilçesinde turizme ivme kazandırmak amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ekstrem sporcuları atlayışlar gerçekleştiriyor. Kent merkezine 87 kilometre mesafede olan ve Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere, su sporları, buz tırmanışı ve birçok doğa sporuna imkan sağlamasının yanı sıra ekstrem sporlarda da adından söz ettiriyor. 3 bin yıllık tarihi, Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedigöller'i, köprüleri, tarihi kilise ve yaylalarıyla dikkati çeken ilçe, yüksek sıradağlarıyla da son zamanlarda ekstrem sporcuların ilgisiyle karşılaşıyor. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Uzundere Belediyesinin desteğiyle daha önce belirlenen rotalara gelen usta sporcular, hem ilk defa geldikleri ilçede serbest uçuş ve paraşütle atlama yaptı hem de ilçenin turizm potansiyeline katkı sağladı. İlçenin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy’un desteğiyle ekstrem sporcularının gözdesi haline geldiği belirtildi. Rus sporcular Dmitrii Sudmtsyn, Aleksel Pykhov, Oleh Trima, Vladilena Frolova, Malykhin Anbrey, Blinova Tatiana, Ergenia Kzivego, Valerii Germash ve Baniil Dumanskii bugün metrelerce yükseklikten nefes kesen serbest uçuş ve paraşütle atlama gerçekleştirdi. Sporcuların atlayışları, havada kuş gibi süzülmeleri İHA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

