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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 ölü

- Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 ölü

Meydana gelen yıkım

Hava Saldırısı Hastane İdlib Saldırı Sivil Savunma 

-Olay yeri
-Kurtarma çalışmalar
-Evlerden detay

( İDLİB ) İDLİB

- Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki Arihah kasabasında düzenlediği saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı. Enkaz altından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Suriye’de İdlib kırsalındaki Arihah kasabasında Rus savaş uçakları hava saldırısı düzenledi.
Hastane, pazar alanı ve sivil mahallelerin hedef alındığı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Biri sivil savunma ekibi görevlisi olmak üzere 5 kişi ise ağır yaralandı. Hedef alınan hastanenin, kasabada hizmet verebilen tek hastane olduğu öğrenildi. Evler ve mağazalarda da büyük maddi hasar meydana geldi. Bazı evlerde saldırının ardından yangın çıktığı öğrenildi. Saldırılar sırasında olay yerine gelen sivil savunma ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yerel kaynaklar, sivillerin saldırıların başlamasıyla hayatta kalmak için evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Suriyeli Abu Ömer, “Vallahi nerede kalacağımızı bile bilmiyoruz. Her yerde saldırılar, bütün silahların türleriyle bize saldırdılar, bu mahallede sadece siviller var neden saldırılıyor bilmiyoruz. Benim yanımda olan 2 kişi vardı, çok ağır yaralandılar hayatta kalıp kalmayacağına bile emin değilim. Allah, Esad rejimden ve Ruslardan intikamımız alsın” dedi.
Olay yerinde olan başka bir sivil ise “Dün gece yarısı saldırı başladı, saldırılar nedeniyle bütün önemli kamu hizmetleri, tesisler büyük bir hasar gördü. Kasabada tek kalan hastane ekipmanları kullanılmaz hale geldi. Savunma ekipleri sivilleri başka güvenli yerlere götürmeye çalıştı. Sivillerin kaldığı 4 büyük bina tamamen yıkıldı. Burada korkunç bir gece yaşandı sabah gelir gelmez bütün siviller kaçtı” ifadesini kullandı.
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