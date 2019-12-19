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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı

- Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı

Saldırıların anları

İlk Müdahale İdlib Rejim Saldırı 

-Olaydan detay
-Kurtarma çalışmalar

( İDLİB ) İDLİB

- Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib’in kuzeybatı ve güneyindeki yerleşkelere saldırdı. Gerçekleştirilen hava saldırılarında 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib çevresindeki köylere saldırdı. Saldırı sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Evlerin hedef alındığı saldırılarda Maaret el Numan köyünde 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Tell Mardikh köyünde ise aralarında 1 çocuğun bulunduğu 2 sivil ağır yaralandı, İdlib’in güneyindeki Farika köyünde de 2 sivil yaralandı. Sivil savunma ekiplerinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı aktarıldı. Yerel kaynaklara göre saldırılardan kaçan siviller evlerinden ayrılıp Halep ve Türkiye sınırlarına yakın bölgelere geliyor.
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