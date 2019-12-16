- Rus Savaş Uçakları İdlib'e Saldırdı: 2 Ölü, 5 Yaralı

- Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in Binniş ilçesine düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'in Binniş ilçesine 6 hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 5 sivilin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında bir kadın ve bir çocuğun olduğu kaydedildi. Sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
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