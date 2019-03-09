Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

- Rusya Donanması’na ait 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı. Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi. Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren Rus savaş gemisi saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen savaş gemisine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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