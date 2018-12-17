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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Geminin Çanakkale Boğazı geçişinden detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Savaş Gemisi Akkale 


- Rus Donanması’na ait 148 borda numaralı ’Orsk’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk' adlı Rus savaş gemisi, 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil güvenlik botunun refakat ettiği savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerlerin olması ise dikkat çekti.
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