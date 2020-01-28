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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti Haberi

Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti Haberi

Savaş gemisinin boğazdan geçişi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Savaş Gemisi Akkale Sahil Güvenlik 


- Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi ’Azov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus savaş gemisi Azov, saat 15.00 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti. (MUR-
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