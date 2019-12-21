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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Rus savaş gemisi Azov Çanakkale Boğazı'ndan geçti Haberi

Rus savaş gemisi Azov Çanakkale Boğazı'ndan geçti Haberi

Rus savaş gemisinin boğazdan geçişi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Savaş Gemisi Akkale Sahil Güvenlik 


- Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi Azov'a boğaz geçişi sırasında 1 sahil güvenlik botu da refakat etti. Saat 15:00 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaşan 'Azov', 36 millik boğaz geçişini tamamladı. Rus savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor.
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