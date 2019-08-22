- Rus Psikopat Marketteki Şekerlemelerin İçine Fare Zehri Attı İzle



- Rusya’da bir markete giren psikopat şekerlemelerin olduğu kısma giderek onlarca insanı öldürmek için tüm şekerlemelerin içine fare zehri bıraktı. Rusya’nın İdil nehri kıyısında bulunan Saratov şehrinde akıllara durgunluk veren olayda bir psikopatın planı gün yüzüne çıkınca büyük bir facianın önüne geçildi. Bir markete giren yüzü kapalı ve kapüşonlu genç marketin içerisinde biraz oyalandıktan sonra şekerlemelerin bulunduğu kısma gitti. Kutuların içinde bulunan şekerlemelerin önünde duran genç cebinden bazı maddeler çıkardı. Bir süre sonra genç şekerleme kutularının içine bu maddeleri serpiştirmeye başladı.

Tartılarak satılan şekerlemelere bazı maddeler attıktan sonra marketten hiçbir şey almayan ve yavaşça uzaklaşan genç, marketin güvenlik kameralarını izleyen güvenlik görevlisinin dikkatini çekti. Güvenlik görevlisi gencin şekerleme kutularına bir şeyler attığını görünce hemen polise haber verdi. Marketten çıkan genç marketin sokağında polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı. Polis marketin güvenlik kamerası görüntülerini alarak hemen inceleme başlattı. Markete giden olay yeri inceleme ekipleri ise şekerlemelerin içine atılan maddenin ne olduğunu araştırdı. Bir süre sonra şekerlemelerin içine atılan maddelerin fare zehri olduğunu fark eden polis genci hemen sorguya aldı. Polise ifade veren genç önce şekerlemelere attığı fare zehirlerini reddetti. Ardından çeşitli bahaneler uyduran genç şekerlemelerin içine fare zehrinin yanlışlıkla döküldüğü, o an bir şey hatırlamadığı gibi cümleler kurarak kendisini savunmaya çalıştı. Gencin polis sorgusunun ardından zihinsel sorunlarının olup olmadığının kontrolü için hastaneye sevk edileceği ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

