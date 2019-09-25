Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Rus ordusu modernize edilen seyir füzesini test etti

- Rus ordusu modernize edilen seyir füzesini test etti

-Roketatarların ateşlenme anından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Roketatarlar Savaş Gemisi 


- Rus ordusu tarafından Sovyetler Birliği döneminde kullanımına başlanan BM-30 “Smerç” çok namlulu seyir füzesi, geliştirildikten sonra ilk testini başarıyla geçti. Sovyetler Birliği döneminde 1980 yılında tasarlanan ve 1989 yılında Sovyet ordusunun hizmetine giren BM-30 “Smerç” çok namlulu seyir füzesi, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geliştirildi. Zırhlı ve hafif hedefleri, topçu bataryalarını, komuta merkezlerini ve mühimmat depolarını vurmak amacıyla üretilen roketatarlar bu kez deniz kullanımına uyarlandı. 300 milimetre çapı ve 84 ile 124 kilometre menzili bulunan roketatarların menzili geliştirildikten sonra Rus bombardıman gemilerinde bulunan deniz silah sistemleri AK-630 ve AK-176MA’nın yerine monte edildi. Japon Denizi’nin Büyük Petro Körfezi’nde gerçekleşen testte savaş gemisinden fırlatılan BM-30 “Smerç” roketatar seyir füzeleri, hareket halinde bulunan 50 kilometredeki hedefi başarıyla imha etmeyi başardı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, başarıyla gerçekleşen denemenin görüntüleri paylaşıldı. Yapılan açıklamada ise Japon Denizi’nde gerçekleşen test sırasında roketatarların monte edildiği bombardıman gemisine 10 adet savaş gemisi ve 1 adet yardımcı geminin eşlik ettiği ifade edildi. Ayrıca BM-30 “Smerç” roketatar sistemi geliştirildikten sonra yeniden isimlendirildi. Buna göre roketatarların yeni ismi X-35 ‘Uran’ olarak duyuruldu. Yeniden modernize edilerek ilk testi yapılan roketatarların testlerine devam edileceği tüm testlerden başarıyla geçmesi durumunda Rusya Savunma Bakanlığının envanterlerine yeniden kazandırılacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladıFırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Yunanistandaki Yangın 3 Gündür SöndürülemiyorYunanistandaki Yangın 3 Gündür Söndürülemiyor
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı