Rus öğrenciler Osmanlıcayı Ortaylı’dan öğreniyor Haberi

- Osmanlı Rusya tarih yazarı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İdare Tarihi Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Taşansu Türker’in açıklamaları

- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı açıklamaları

- Prof. DR. İlber Ortaylı’nın açıklamaları

- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in açıklamaları

- Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgğülüarsan’ın açıklamaları

- Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkan Vekili Elena Oganova’nın açıklamaları

- Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencileri; Kirill Jurikov ile Valeriya İokarev’nın açıklamaları



( BALIKESİR ) - BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümünde eğitim gören 8 öğrenci ve 5 öğretim görevlisine Osmanlıca dersleri veriliyor. Rus öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli’nde ders görmeye başladı.

31 Ağustos’a kadar sürece olan 15 günlük Osmanlı eğitimi öncesinde Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Rus öğrenciler düzenlenen forumda bir araya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İdare Tarihi Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Taşansu Türker, “Bu forum, Türkiye ve Rusya halkları arasında eğitim, bilim, kültür alanlarında iş birliğini hedeflemektedir. Şu anda Moskova Devlet Üniversitesi’nde Türkoloji eğitimi gören en başarılı 8 öğrenci ve onların öğretmenleri aramızda. 2 hafta sürecek olan bu programı sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Türkiye ve Rusya’da çok iyi gençler yetişiyor” Prof. Dr. İlber Ortaylı da, Osmanlıca derslerini 2002 yılından bu yana verdiğini ifade ederek, “Prof. Dr. Mihail Meyer’in davetiyle Moskova’ya gittim. Bu dersi verdim. Bunu birkaç kez tekrarladık. Sonrasında Topkapı Müzesi Müdürü oldum. Müze müdürüyken Osmanlıca ders verememiştim. Daha sonra Ayvalık’ta Osmanlıca yaz okulu şeklinde bu eğitimi vermeye başladık. Sonrasında Rusya ile Türkiye arasında o düşen uçak meselesi yüzünden bu eğitimlere 3 yıl ara verdik. Bugün yeniden bir restorasyonla bu eğitimlere yeniden başladık. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Rusya maalesef Osmanlı enstitülerini devam ettirememiştir. Çünkü bu bir siyaset meselesidir. 1930’larda Stalin döneminden beri, yakın zamanlara kadar Türkiye ile Rusya’nın alimleri birbirlerine gidip gelemediler. Birlikte çalışabilmeleri mümkün olmadı. Hatta bizim akademisyen Fuat Köprülü’yi de atmışlardı görevden. Tekrar göreve almak istediklerinde ise Köprülü çoktan ölmüştü” dedi.

Türkoloji Bölümü öğrencilerinin başarılı öğrencilerden oluştuğuna dikkat çeken İlber Ortaylı, “Şu anda iki ülkede de çok iyi eğitim gören gençler yetişiyor. Burada da inşallah Osmanlıca dersleri alan öğrencilerimizde bu gençlerin arasına girecekler ve bu ilişkileri arttıracaklar. Eğer bir yerde ilimde ve fikirde beraberlik varsa gerisi teferruattır” diye konuştu.

Toplantıda Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, 8 öğrencinin Türk tarihi ile ilgili doğru bilgiler alarak Osmanlıca’yı en iyi şekilde öğreneceklerine inandıklarını ifade ettiler. “Geçmişi bilmeyen geleceği kurgulayamaz” Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkan Vekili Elena Oganova da, “Geçmişi bilmeyen, geçmişi araştırmayan geleceği kurgulayamaz. Bizim okulumuzda 42 öğrencimiz Türkoloji bölümünde eğitim görüyor. Biz buraya Türkoloji bölümünde eğitim gören en başarılı öğrencileri seçip getirdik. İnanıyorum ki öğrencilerimiz İlber hocamızın yüz akı olacaklardır. Ümit ediyorum ki bizim bu genç Türkologlarımız, geçmişi araştırıp öğrendikten sonra, aralarından çıkacak bilim adamlarıyla geleceğimizi sağlam temellerde yükselteceklerdir” dedi.

Rus öğrenciler mutlu Türkoloji bölümü öğrencileri Kirill Jurikov ile Valeriya İokareva da, Osmanlıcayı öğrenerek Türk edebiyatını anlamaya çalışacaklarını söylediler. (SS-MŞ)

