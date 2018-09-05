Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Rus Muhabire Canlı Yayında Saldırı

- Rus Muhabire Canlı Yayında Saldırı

canlı yayın görüntüsü

( MOSKOVA ) - Rus muhabire canlı yayında saldırı MOSKOVA

Cumhuriyet Canlı Yayın Savaş Muhabiri Saldırı Provokasyon 


- Rusya kanalı Kanal 1'ın Donetsk muhabiri canlı yayında saldırıya uğradı Rus savaş muhabiri, Rusya'nın Kanal 1'in Donetsk muhabiri Semyon Pegov canlı yayında saldırıya uğradı. "Zaman gösterecek" adlı programda canlı yayına çıkan savaş muhabiri bağımlılığını ilan eden Donetsk Demokratik Cumhuriyeti hakkında konuşma yapıyordu. O sırada, kamufle üniforma giyinmiş bir adam tarafından kabaca itildi. Pegov adamın elinden kaçmayı başardı ve program sunucusu Artyom Şeynin ile iletişim kurmaya devam etti. Arka planda ise kavga çıktı. Muhabir Semyon Pegov "Her şey yolunda. Üniformalı adam kesinlikle bir provokasyon yapmaya çalıştı. Ama şimdi adamlar onu buradan uzaklaştırıyor" diye açıklamada bulundu. Sunucu Artyom Şeynin sorusunu cevaplayan muhabir, Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti başkanının suikasta uğramasından sonra cumhuriyetteki durumun oldukça gergin olduğunu söyledi.

Cuma günü Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti'ndeki "Separ" restoranında bir patlama meydana geldi. Olay sırasında Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti başkanı Aleksande Zaharçenko hayatını kaybetti, iki ayrı bakan ağır yaralandı.
İlgili Foto Galeriler
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daCumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da
Çamlıca Camii TaçlandırıldıÇamlıca Camii Taçlandırıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı