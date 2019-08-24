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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Rus kardeşler, Kigurumi pijamalarıyla soygun yaptı

- Rus kardeşler, Kigurumi pijamalarıyla soygun yaptı

Soyguncu kardeşlerin soygun anından detaylar

Sosyal Medya Petrol Ofisi Akalan Benzin İstasyonu Oyuncak Tabanca 

-Soyguncu kardeşlerin para sayma anından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’da 2 kardeş, özellikle Uzakdoğu’da gençler arasında popüler olan Kigurumi pijamalarıyla soygun yaptı. Rusya’nın Volga nehrinin bulunduğu bölge olan Samara bölgesine bağlı Tolyatti şehrinde biri 21 diğeri 16 yaşında olan 2 kardeş bir benzin istasyonunu soymaya karar verdi. Bunun için kostüm arayan gençler istedikleri kostümleri bulamayınca bir dükkândan Kigurumi pijamaları aldı. Başta Uzakdoğu olmak üzere neredeyse tüm dünyada popüler hale gelen hayvan kostümlü pijamaları satın alan gençler, kostümleri giydikten sonra benzin istasyonunun muhasebe odasına girdi. Kostüm haricinde yüzlerine bir de çocuk maskeleri takan soyguncular muhasebeciye oyuncak tabanca doğrulttu. Neye uğradığını şaşıran muhasebeci soygunculardan korkarak kasadan çıkardığı paraları soygunculara verdi. Soyguncularda aldığı paraları paketleyip benzin istasyonundan arkalarına bakmadan ayrıldı. Sadece 1 dükkânda satılıyordu Petrol ofisinde yaşanan bu ilginç soygunun ardından muhasebeci, polise haber verdi. Polisler petrol ofisinin güvenlik kameralarını incelediğinde kostümlerin nereden alınabileceği üzerinde çalışma başlattı. Yüzlerini maskeyle kapatan soyguncuların kostümleri aldığı dükkana uğrayan polisler yeni trend olan kostümlerin sadece burada satıldığını öğrenince bu kostümleri satın alan müşteriler araştırılmaya başladı.
Polisler aynı kostümden sadece 3 kişinin satın aldığını ve kostümü satın alanlardan 2’sinin kardeş olduğunu öğrenince soyguncuların evine baskın yaptı. Yakalanan soyguncu kardeşler ifadeleri alındıktan sonra cezaevine gönderildi. Kamera görüntüleri ve operasyonun detayları ortaya çıkınca Rus gençler ülkede alay konusu oldu. Bazıları kostümlerin sadece 1 dükkanda satılması ve sadece 3 kişinin almasını soyguncu kardeşlerin talihsizliği olarak değerlendirirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise soyguncu kardeşleri ‘aptal’ olarak nitelendirdi.
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