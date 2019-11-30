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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Rus kadının sır ölümü

Rus kadının sır ölümü

Olay yeri detay

Bild Sağlık Ekipleri 

-Kadının atladığı bina detay
-Kadının atladığı balkon detay
-Polislerin ceset üzerindeki incelemesi
-Ekip otoları detay
-Rus kadının cesedi
-Detaylar
-kadının fotoğrafı

( ANTALYA )- 6'ncı kattan düşen Rus uyruklu kadın hayatını kaybetti ANTALYA

- Antalya’da bulunduğu binanın 6'ncı katından düşen Rus uyruklu kadın hayatını kaybetti. Polis, 35 yaşındaki kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Edinilen bilgilere göre olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Bodrum'da bir otelde çalışan Rus uyruklu Nadezhda Zemlianian (35) henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu binanın 6'ncı katından aşağı düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, betona düşen Rus kadının yaşamımı yitirdiğini belirledi. Zemlianian'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek. Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Zemlianian'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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