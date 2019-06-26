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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Rus Hemşire Tedavi Gören Çocuğu Yatağa Bağladı

- Rus Hemşire Tedavi Gören Çocuğu Yatağa Bağladı

Çocuğun yatağa bağlanmasından detaylar

( MOSKOVA ) - Rus hemşire tedavi gören çocuğu yatağa bağladı MOSKOVA

Sosyal Medya Hastane Bağlama Çocuk Hastanesi Başkent 


- Rusya’da bir çocuk hastanesinde görev yapan hemşire, tedavi gören hasta çocuğu yaramazlık yapıyor diye yatağa bağladı. Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Morozovskaya Çocuk Hastanesinde tedavi gören bir çocuk canı sıkıldığı için hastanede arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı.
Hastane koridorlarında koşan çocuktan rahatsız olan bir hemşire çocuğu yakaladı. Hemşire, kolundan tuttuğu çocuğu hasta çocukların tedavi gördüğü odaya götürdü. Çocuğu yatağına yatıran hemşire, eline aldığı bir sargı beziyle çocuğu kolundan yatağa bağladı. Bu sırada çocuk "yapma, yapma" diyerek adeta yalvardı. Hemşire ise çocuğu yatağa bağlamaktan vazgeçmedi. Olay sırasında hastanede bulunan bir kadın telefonuyla yaşananları görüntüledi. Kadın kaydettiği görüntüleri hemen sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede Rusya’da infial oluşturdu. Rusya Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Hastane yönetimi ise şiddet uyguladığı iddia edilen hemşireden savunma istendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Aileler ise görüntüleri paylaşarak hastane şartlarının artık modern hale dönüştürülmesini talep etti.
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