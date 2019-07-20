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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale'den geçti Haberi

Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale'den geçti Haberi

savaş gemisinin geçişi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Savaş Gemisi Akkale Sahil Güvenlik 


- Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizinden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin askeri gemi saat 12.30 sıralarında Çanakkale'ye ulaştı. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini yaklaşık 4 saatte tamamlayan gemiye, boğaz çıkışına kadar sahil güvenlik botu eşlik etti.
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